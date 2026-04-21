Две жительницы Канска подрались из-за растущей на границе их участков берёзы

Канский городской суд рассмотрел исковое заявление местной жительницы к соседке, которая ее побила из-за берёзы.
В объединенной пресс-службе судов Красноярского края пояснили, что в октябре 2025 года в Канске между двумя соседками произошел конфликт из-за берёзы. Женщины спорили и не могли определиться, чья берёза растет на границе их земельных участков, и сметали опавшие с дерева листья на придомовые территории друг к другу. В результате ссора переросла в рукоприкладство. Одна из женщин ударила другую кулаком в область левого глаза, а также по щеке, разодрав кожу лица ногтями.
Постановлением мирового судьи женщина была признана виновной в совершении административного правонарушения по ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои). Ей назначили административный штраф в размере 5000 рублей.
Пострадавшая в своем исковом заявлении указала, что после случившегося у неё появился тремор головы, страх, ухудшилась память, появилась растерянность. Также она стала бояться находиться одна дома, выходить на улицу и во двор. После обращения за медицинской помощью ей были выписаны успокоительные препараты, витамины, препараты для снижения артериального давления и для улучшения кровообращения головного мозга. Кроме этого, за обследование у врача невролога в медицинском центре она заплатила 2000 рублей.
«Судом постановлено решение, которым с виновной взысканы компенсация морального вреда 15 000 рублей, материальный ущерб 4138,88 рублей, судебные расходы в размере 24 700 рублей», — уточнили в суде.
Решение суда в законную силу не вступило.
