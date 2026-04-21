Недостроенный ТЦ с «Ашаном» под Красноярском частично снесут

Гигантский недострой на западном въезде в Красноярск ждёт частичный снос. Об этом 21 апреля сообщили на внеочередной сессии Горсовета.
Глава Солонцовского сельсовета Валерий Загайнов уточнил, что одно из зданий с уже возведёнными стенами планируют достроить к 2028 году. Остальную часть торгового центра, где когда-то хотели открыть гипермаркет «Ашан», демонтируют.
Строительство объекта площадью 240 тысяч квадратных метров началось ещё в 2010 году, но в 2017-м работы заморозили. С тех пор недостроенный комплекс оставался памятником долгостроя у въезда в город.
