Коммунисты подали в нижегородскую мэрию заявку на митинг 1 мая

Нижегородский обком КПРФ направил в администрацию Нижнего Новгорода уведомление о проведении 1 мая митинга и автопробега. По словам главы обкома, депутата Госдумы Владислава Егорова, ответа от мэрии пока не поступило.

Источник: Коммерсантъ

Нижегородский обком КПРФ направил в администрацию Нижнего Новгорода уведомление о проведении 1 мая митинга и автопробега. По словам главы обкома, депутата Госдумы Владислава Егорова, ответа от мэрии пока не поступило.

Также 22 апреля нижегородские коммунисты планируют провести памятное мероприятие, посвященное Владимиру Ленину. Это мероприятие мэрией уже согласовано.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2025 году нижегородское отделение КПРФ отметило 1 мая вручением партийных билетов, которое прошло у памятника участникам первых маевок.

После этого на площади Ленина состоялся основной митинг регионального КПРФ, по окончании которого коммунисты отправились в автопробег по Нижнему Новгороду.

Коммунистическая партия Российской Федерации в 2026 году: вечно вторые на президентских выборах
Сторонники КПРФ считают, что капитализм наносит непоправимый вред стране, а простые рабочие лишены многих благ. Собрали главное о Коммунистической партии Российской Федерации в 2026 году, ее идеях и ключевых депутатах.
Читать дальше