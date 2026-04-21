Бесплатный проезд для участников и инвалидов ВОВ введут в Ростове с 8 по 11 мая

В Ростове в период празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне для участников и инвалидов войны, а также сопровождающих их людей будет действовать бесплатный проезд в городских автобусах. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» сообщили в администрации города в ответ на официальный запрос.