Речные суда Самара — Рождествено начнут плавать чаще с 24 апреля

С 24 апреля меняется расписание судов Самара — Рождествено, об этом предупредили в Самарском речном пассажирском предприятии. По сравнению с расписанием, которое действовало с 1 апреля, суда будут плавать чаще, а первые рейсы перенесут на более раннее время.
Теперь из Самары в Рождествено первый рейс будет отправляться в 06.30. Начиная с 08.00 суда будут выплывать каждый час — 09.00, 10.00 и так далее. В 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00 и 20.00 они также будут заходить на Проран.
Из Рождествено первый рейс с 24 апреля будет отправляться в 06.15. Далее они будут следовать в 07.00, 09.00, и далее — каждый час до 21.00. Часть из них также будет заходить на Проран.
В расписании возможны изменения. Пассажиров просят уточнять его на сайте компании или по телефонам
Напомним, что с 17 апреля началась навигация из Самары в Ширяево.