Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде стартовал заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по истории

Интеллектуальные состязания продлятся до 27 апреля.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде стартовал заключительный этап всероссийской олимпиады школьников 9−11 классов по истории, который завершится 27 апреля. Как сообщает пресс-служба областного правительства, набралось 356 участников из 81 региона России и федеральной территории «Сириус». Калининградскую область представляет ученик 11 класса ШИЛИ Богдан Пинчук.

Торжественная церемония открытия прошла в БФУ имени И. Канта. Три соревновательных тура пройдут в гимназии № 40 имени Ю. Гагарина. Ребята напишут историческое эссе и сочинение на основе анализа источника, решат задачи из различных разделов курса истории, подготовят устное сообщение и выступят с ним перед членами жюри и другими конкурсантами, а также ответят на вопросы.

В программе также научно-популярные лекции, посещение музеев и фортов города, экскурсии по региону.

Для педагогов организуют курсы повышения квалификации, экскурсии по образовательным учреждениям.

Всероссийская олимпиада школьников является самым массовым и почетным интеллектуальным состязанием в России.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше