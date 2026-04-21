В Калининграде стартовал заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по истории

В Калининграде стартовал заключительный этап всероссийской олимпиады школьников 9−11 классов по истории, который завершится 27 апреля. Как сообщает пресс-служба областного правительства, набралось 356 участников из 81 региона России и федеральной территории «Сириус». Калининградскую область представляет ученик 11 класса ШИЛИ Богдан Пинчук.
Торжественная церемония открытия прошла в БФУ имени И. Канта. Три соревновательных тура пройдут в гимназии № 40 имени Ю. Гагарина. Ребята напишут историческое эссе и сочинение на основе анализа источника, решат задачи из различных разделов курса истории, подготовят устное сообщение и выступят с ним перед членами жюри и другими конкурсантами, а также ответят на вопросы.
В программе также научно-популярные лекции, посещение музеев и фортов города, экскурсии по региону.
Для педагогов организуют курсы повышения квалификации, экскурсии по образовательным учреждениям.
Всероссийская олимпиада школьников является самым массовым и почетным интеллектуальным состязанием в России.