Стало известно, когда откроют «горбатый» мост в Симферополе

Движение по «горбатому» мосту в Симферополе планируют запустить к 20 мая. Об этом сообщает Крымское информационное агентство.
Как сообщалось ранее, ремонт путепровода на улице Москалева начался в ноябре 2024 года. Ремонт планировали завершить до конца декабря 2025 года. Однако проектные решения пришлось скорректировать «по независимым обстоятельствам». Поэтому срок завершения работ сдвинули. В феврале глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что движение по «горбатому» мосту в Симферополе планируют запустить 1 июня. Руководитель региона рассказал, что на объекте устанавливают арки.
Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что движение по «горбатому» мосту откроют уже к 20 мая.