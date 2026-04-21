Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Школьники РФ вошли в число лучших на международном турнире по информатике

Сборная России завоевала 8 золотых и 4 серебряные медали.

Сборная России завоевала восемь золотых и четыре серебряные медали на XVII Международном турнире продвинутого уровня по информатике (IATI), который состоялся с 15 по 17 апреля в болгарском городе Шумене, сообщили в Минпросвещения РФ.

Российские школьники участвовали в соревнованиях в онлайн-формате. Они решали задачи на языках программирования C/C++. С выдающимися успехами ребят поздравили вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Поздравляю наших школьников с отличным результатом — 12 медалями! Ребята показали высокий уровень знаний и навыков по информатике, одной из сфер — двигателей технологического лидерства России. Благодарю их родителей и наставников за вклад в развитие и поддержку. Со своей стороны в рамках национального проекта “Молодёжь и дети” правительство ведет системную работу по созданию условий для развития талантов и реализации потенциала подрастающего поколения. Желаю медалистам и дальше пользоваться существующими возможностями, совершенствоваться и идти к поставленным целям!» — заявил Дмитрий Чернышенко.

В старшей лиге приняли участие 16 стран, а общее количество участников составило 285 человек. Россия завоевала четыре золотые и четыре серебряные медали. Наград высшей пробы удостоены Евгений Кузнецов (Липецк), Вадим Кустов (Санкт-Петербург), Матвей Макаров (Москва) и Владимир Звездин (Санкт-Петербург). Серебряные медали получили Антон Барисов (Москва), Алексей Марченко (Москва), Андрей Лашкин (Саров, Нижегородская область), Максим Умнов (Москва).

«Этот успех — результат настойчивости и высокого уровня подготовки. Ребята, вы достойно представили страну, подтвердили уровень отечественной школы программирования. Отдельно отмечу, что изучению информатики в школах уделяется серьезное внимание: мы последовательно развиваем это направление, создаем современные условия для обучения и поддержки одаренных детей. Желаю участникам новых достижений, уверенности в своих силах и дальнейших побед в учебе и науке», — отметил министр просвещения Сергей Кравцов.

Международный турнир в Болгарии — один из этапов подготовки ребят к 38-й Международной олимпиаде по информатике, которая пройдет с 9 по 16 августа в Узбекистане.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

