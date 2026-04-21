В Ростовской области восстановили движение поездов после атаки БПЛА

Движение поездов после повреждения контактной сети от обломков БПЛА в Ростовской области восстановили рано утром 21 апреля. Об этом сообщает Северо-Кавказская железная дорога (СКЖД).
Проезд открыли в 4:24 утра. На тот момент 24 поезда, следующих через Ростовскую область, задерживались в пути от 20 минут до 6,5 часов.
Позже днем стало известно, что от графика отстают 23 поезда, а время их задержки в некоторых случаях составляет до 7 часов.
Железнодорожники сейчас принимают все необходимые меры для сокращения времени следования маршрутов. Ранее также сообщалось, что на донских вокзалах пассажирам опаздывающих поездов предоставили воду и питание.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.