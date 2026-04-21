В Перми изменят маршруты автобусов и добавят остановки у кладбищ 21 апреля

В Перми 21 апреля временно скорректируют движение общественного транспорта. Изменения коснутся маршрутов, проходящих рядом с городскими кладбищами.
Как сообщили в городском департаменте транспорта, на Южной дамбе возле Южного кладбища появится дополнительная остановка. Ею смогут воспользоваться пассажиры автобусов № 1, № 5, № 8, № 13, № 14, № 33, № 61 и № 75, следующих из центра. На месте установят соответствующие дорожные знаки.
Также автобусы № 22, № 23, № 32 и № 58 будут делать остановку рядом с кладбищем «Банная гора».
Кроме того, в городе запускают сезонный маршрут № 46, который будет курсировать до Северного кладбища. Полноценная ежедневная работа этого автобуса начнется с 26 апреля.
Уточнить расписание, маршруты и отслеживать движение транспорта можно на сайте «Гортранс» или в мобильной версии сервиса.