Деятельность ОПГ, торговавшей икрой амурского осетра, пресекли в Волгограде

В Волгограде вторым отделом по расследованию особо важных дел регионального СУ СК России возбуждено уголовное дело в отношении членов группировки, которые промышляли торговлей икрой краснокнижного осетра. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе следственного управления, в качестве фигурантов уголовного дела об обороте особо ценных биоресурсов проходят три человека. Все они, уточняют следователи, имеют богатый опыт в сфере добычи биоресурсов.