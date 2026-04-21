Экс-советник курского губернатора не смог оспорить статус иноагента в апелляции

Роман Алехин (признан иноагентом) на суде заявил, что «не может находиться под иностранным влиянием, так как осуществляет деятельность, направленную на борьбу с этим влиянием». «В том числе при поддержке силовых структур я начал работать по противоборству иностранному влиянию и продолжаю и сейчас этим заниматься даже с плашкой иноагента», — приводит слова блогера пресс-служба судебной системы Курской области.