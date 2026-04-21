«Роскошь на грани»: Учительница математики из Архангельска стала королевой красоты в Ростове

В Ростове-на-Дону прошел финал юбилейного, 10-го конкурса красоты «Блеск России». Особенность проекта в том, что проявить себя здесь могли все желающие, независимо от возраста, веса и роста. На одной сцене собрались 34 участницы в возрасте от 9 до 70 лет, приехавшие со всей страны — от Кузбасса до Архангельска. Среди конкурсанток также были 16 женщин с ограниченными возможностями здоровья.
Победительницей конкурса стала 27-летняя Ирина Кузнецова из Архангельска. Несмотря на загруженный график работы учителем математики, она нашла время подготовиться к шоу и в итоге увезла домой главную корону «Блеск России».
— Для меня победа Ирины стала ожидаемой. С самого первого дня нашей встречи у нее была видна воля к победе — она оказалась самой собранной, — сказала организатор мероприятия, модель плюс-сайз Ксения Усолкина.
Другие участницы также удостоились почетных титулов в своих номинациях. 36-летняя ростовчанка Светлана Пьянкова, воспитывающая троих детей, участвовала в конкурсе вместе с девятилетней дочкой.
Светлана — профессиональный бьюти-мастер, которая долгие годы делала красивыми других, а недавно при поддержке мужа открыла собственный салон. По итогам вечера она взяла титул «Мисс Россия» в номинации 30+.
В возрастной категории 50+ победила Наталья Коляденко. За ее плечами — четверть века руководящей работы в крупных корпорациях. В 2015 году Наталья переехала из Ростова в Крым на высокую должность, возглавив коллектив из 120 человек. Однако на пике карьеры из-за ошибок в аудите она столкнулась с затяжными разбирательствами. Несмотря на то что Наталья полностью доказала свою невиновность, работу она потеряла. Позже в ее семье случилась трагедия — в зоне СВО погиб ее 24-летний сын Евгений.
"Ксения Усолкина (на фото слева. — Прим. ред.) благодарна всем, кто поддержал конкурс. Фото предоставлено организатором.
— Боль не ушла. Она никуда не денется, но я научилась с ней жить, — поделилась Наталья с «Комсомольской правдой — Ростов-на-Дону».
За стойкость и грацию она была удостоена титула «Достояние России».
Мероприятия запомнилось зрителям особой эстетикой.
— Чего только стоил выход в национальных костюмах: кокошники, длинные платья со шлейфами… Это была роскошь на грани, — сказала Ксения Усолкина. — Спасибо большое всем, кто поддержал нас в этом конкурсе.
