Штормовой апрель: в Казахстане прогнозируют грозы, туманы и холодные ночи 22 апреля

По данным метеорологов, на юго-западе и в горных районах юга возможны сильные дожди.
Исключение составят северо-восток и восток Казахстана — там сохранится погода без осадков.
Кроме того, по республике прогнозируются туманы, местами ожидается усиление ветра.
Ночью на севере и востоке Западно-Казахстанской области возможны заморозки до −3°C.
Сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность в ряде регионов.
Высокая пожарная опасность:
- запад Жамбылской области,
- север и восток области Жетысу,
- запад Туркестанской области,
- центр области Абай.
Чрезвычайная пожарная опасность:
- юг области Жетысу,
- крайний запад Туркестанской области.
О погоде на 22, 23 и 24 апреля 2026 года в Алматы, Шымкенте и Астане можно узнать по этой ссылке.