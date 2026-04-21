Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Штормовой апрель: в Казахстане прогнозируют грозы, туманы и холодные ночи 22 апреля

На большей части территории Казахстана под влиянием прохождения атмосферных фронтов в среду, 22 апреля 2026 года, ожидаются дожди с грозами. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Сейчас в Ричмонде: +11° 2 м/с 30% 769 мм рт. ст. +16°
Источник: Zakon.kz

По данным метеорологов, на юго-западе и в горных районах юга возможны сильные дожди.

Исключение составят северо-восток и восток Казахстана — там сохранится погода без осадков.

Кроме того, по республике прогнозируются туманы, местами ожидается усиление ветра.

Ночью на севере и востоке Западно-Казахстанской области возможны заморозки до −3°C.

Пресс-служба ГРП «Казгидромет»

Сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность в ряде регионов.

Высокая пожарная опасность:

  • запад Жамбылской области,
  • север и восток области Жетысу,
  • запад Туркестанской области,
  • центр области Абай.

Чрезвычайная пожарная опасность:

  • юг области Жетысу,
  • крайний запад Туркестанской области.

О погоде на 22, 23 и 24 апреля 2026 года в Алматы, Шымкенте и Астане можно узнать по этой ссылке.