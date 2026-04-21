Необъяснимое исчезновение: почему власти снесли «немецкий камень» в Калинино (фото)

«Для многих жителей поселка этот камень имеет не только историческое, но и личное, человеческое значение. Моя собственная история связана с ним с самого детства. Я родился и вырос в доме напротив этого камня. Из десяти осознанных лет детства примерно пять лет я практически каждый день сидел на этом камне и ждал маму с работы. Для меня он был просто частью жизни — ориентиром, местом ожидания, точкой встречи. Возле этого камня мы собирались всей улицей, чтобы идти в школу — в нашу восьмилетку. Здесь назначали встречи, отсюда начинались наши детские маршруты. После школы мы снова собирались у камня, обсуждали уроки, играли, ждали друзей. Он был своего рода центром нашей маленькой улицы. Многие жители вспоминают, как у этого камня назначали встречи перед поездками в Нестеров, ждали автобус или попутную машину. Для кого‑то это было место, где провожали близких на службу или встречали родственников, приезжавших в гости. Старшее поколение вспоминает, как возле камня останавливались поговорить соседи, обсуждали новости поселка, просто обменивались несколькими словами по дороге домой. Дети использовали его как место для игр — на нем сидели, на него забирались, вокруг него собирались компании. Подростки назначали здесь встречи перед прогулками. Для многих жителей этот камень был привычной частью повседневной жизни, своеобразной точкой, с которой у каждого связаны свои воспоминания. Поэтому для нас он является не просто камнем или историческим знаком, а частью памяти о нашем детстве, о жизни поселка, о людях, которые здесь жили и живут. Многие из нас пронесли эти воспоминания через всю жизнь, и исчезновение этого объекта без объяснений воспринимается как утрата части нашей общей истории и личной памяти жителей», — написал Щербатых.