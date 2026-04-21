Бывший замгубернатора Попков возглавит краеведческий музей в Волгограде

Его кандидатуру одобрил совет по кадровым вопросам.

Источник: Комсомольская правда

Оставшийся без работы в октябре 2025 года бывший председатель комитета физкультуры и спорта Владимир Попков возглавит Волгоградский краеведческий музей. На должность руководителя учреждения культуры его кандидатуру рассмотрели и одобрили эксперты. У Попкова большой опыт руководящей работы, в том числе и заместителем губернатора, когда он курировал культуру и спорт. Председателем комитета по культуре он тоже был. Заседание экспертного совета по вопросам кадровой политики прошло 21 апреля 2026 года.

— Владимир Попков характеризуется как результативный менеджер по развитию и продвижению инфраструктурных проектов, — отмечают эксперты совета. Для будущего руководителя музея уже определили большой фронт работ и задач — Попкову предстоит внедрять современные концепции музейной деятельности.

Напомним, предыдущий директор краеведческого музея Анатолий Мальченко в марте этого года ушел на пенсию.