Бывший замгубернатора Попков возглавит краеведческий музей в Волгограде

Оставшийся без работы в октябре 2025 года бывший председатель комитета физкультуры и спорта Владимир Попков возглавит Волгоградский краеведческий музей. На должность руководителя учреждения культуры его кандидатуру рассмотрели и одобрили эксперты. У Попкова большой опыт руководящей работы, в том числе и заместителем губернатора, когда он курировал культуру и спорт. Председателем комитета по культуре он тоже был. Заседание экспертного совета по вопросам кадровой политики прошло 21 апреля 2026 года.