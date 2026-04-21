Полигон в Сергачском районе заплатит более миллиона за загрязнение почв

Росприроднадзор потребовал от нижегородской компании возместить ущерб, причинённый почвам в результате работы полигона твёрдых бытовых отходов в районе села Ачка. Сумма претензии превысила 1 миллион рублей, сообщает пресс-служба ведомства.
Нарушения выявили во время плановой проверки в 2025 году. Анализ проб почвы на прилегающем участке показал превышение содержания нефтепродуктов, ртути и других вредных веществ. Полигон, как установили специалисты, оказывает негативное влияние на окружающую среду.
За это предприятие и его должностные лица уже привлекли к административной ответственности: общая сумма штрафов составила 250 тысяч рублей. Однако теперь речь идёт о возмещении вреда в полном объёме. Росприроднадзор направил компании претензионное письмо с требованием добровольно оплатить ущерб. Если организация откажется, ведомство будет взыскивать деньги через суд.