В московском районе Лефортово построили многоквартирный дом

Многоквартирный дом возвели в Юго-Восточном административном округе (ЮВАО) Москвы по программе реновации, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Обновление жилого фонда отвечает задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«Дом на Шепелюгинской улице стал одним из 14 объектов, утвержденных для реализации программы реновации в Лефортове. В монолитном двухсекционном здании переменной этажности — 194 квартиры, 3 из них оборудованы для маломобильных граждан. На первом этаже спроектированы нежилые помещения для коммерческого использования, в них будут располагаться актуальные для жителей объекты инфраструктуры. Дом находится недалеко от центра, в месте с хорошей транспортной доступностью: до станции метро “Авиамоторная” — около 15 минут пешком», — добавил Овчинский.
На первом этаже новостройки обустроены большие светлые холлы, увеличенные дверные проемы, места для хранения велосипедов и детских колясок, комнаты консьержа и охраны, санузлы. В доме также реализована концепция безбарьерной среды: входы в подъезды и лифтовые холлы расположены на одном уровне, без ступеней и порогов. В подъездах сделано панорамное остекление и установлены современные домофоны. Во дворе оборудованы детские и спортивные площадки. Для автомобилей предусмотрены проезжие и парковочные зоны.
«Специалисты “Контроля Москвы” следили за строительством объекта на всех этапах. Дом возведен на земельном участке площадью свыше 0,5 гектара. Суммарно инспекторы Мосгосстройнадзора провели на площадке пять выездных проверок. По результатам итогового контрольно-надзорного мероприятия было оформлено заключение о соответствии здания требованиям проектной документации», — отметил председатель столичного комитета государственного строительного надзора (Мосгосстройнадзора) Антон Слободчиков.
Напомним, программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.