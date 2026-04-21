В Прикамье ожидается кратковременный интенсивный снегопад с ледяной крупой

В Кудымкаре выпало 18 сантиметров осадков.

Кратковременный интенсивный снегопад с ледяной крупой возможен в Пермском крае, сообщает доктор географических наук Андрей Шихов.

На подходе к Перми холодный фронт каспийского циклона, который движется с юга на север. Существенного потепления он не принесёт, но вызовет кратковременный интенсивный снегопад, возможно с ледяной крупой. К северу от краевой столицы снегопад будет ещё сильнее.

По данным на 21 апреля, много снега выпало на северо-востоке Кировской области и западе Пермского края. В городе Кирс зафиксировали 26 сантиметров, в Кудымкаре — 18 сантиметров.

Напомним, что из-за увеличения снежного покрова в Губахе снова открыли горнолыжный курорт. Снова покататься на лыжах и сноуборде можно 22 и 23 апреля.