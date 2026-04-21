Воронежская компания ускорила изготовление корпусов охлаждения

Предприятие «Элеран» из Воронежа сократило время производства заказа на изготовление корпусов охлаждения на 25,6% в ходе участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном центре компетенций (РЦК) Воронежской области.
«Совместными усилиями, используя инструменты бережливого производства, нашли узкие места на производстве, которые создают издержки и делают процесс выпуска продукции неудобным, например хаотичное размещение сырья и готовой продукции, длительный поиск материалов на складе. Больше половины от общего времени изготовления заказа теряли на обработку деталей на фрезерном станке. Мы сократили операционные затраты при помощи бережливых технологий, наладили логистику», — отметил руководитель проекта РЦК Виктор Болотников.
Компания при помощи экспертов РЦК добилась большей прозрачности процессов, улучшила планирование и контроль, а также освободила персонал от рутинных задач. Кроме того, наладила внутреннюю систему обучения и повысила мотивацию сотрудников. Работники, входившие в рабочую группу по проекту, прошли обучение по программам «Основы бережливого производства», «Реализация проекта по улучшению», «5С на производстве», «Картирование» и другим.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.