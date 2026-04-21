Желтый уровень погодной опасности ввели в Ростовской области

В Ростовской области из-за непогоды и усиления ветра объявили желтый уровень опасности. Информацию указали на прогностической карте Гидрометцентра.
Ветер с порывами до 15−18 м/с ожидается с 6 утра до 18 часов вечера 22 апреля. Также до вечера среды местами по области возможны грозы.
Напомним, при усилении ветра, осадках и грозах лучше находиться в помещении. Если же непогода застанет на улице, необходимо держаться на расстоянии от деревьев, ЛЭП и любых легких конструкций, которые могут сломаться под порывами стихии.
Добавим, уровень угрозы природных явлений на карте Гидрометцентра отмечают разными цветами, от белого до красного. Желтый цвет означает «потенциально опасную погоду».
