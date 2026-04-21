Трамвайные пути и сети очищают от налипшего снега в Нижнем Новгороде

Последствия снегопада устраняют с трамвайных путей в Нижнем Новгороде. Комплекс работ выполняют сотрудники ООО «Экологические проекты» во всех районах города, сообщает ЦРТС.
Там очищают стрелочные узлы от снега и проводят обкатку путей по ночам, чтобы контактные сети не покрылись наледью. Территории депо чистятся с помощью тракторов. В работах задействовано 25 человек.
«В настоящее время сбоев в расписании движения трамваев из-за ухудшившихся погодных условий не наблюдается», — пояснили в минтрансе.
Напомним, что за минувшие сутки в Нижнем Новгороде выпало уже 171% месячной нормы осадков — 71 мм осадков при норме 41 мм за 20 неполных дней. В понедельник, 20 апреля, в Нижнем Новгороде весь день шел снег. Температура воздуха составила ‑1…0 градусов. Объем выпавшего снега за сутки достиг более 15 см. По прогнозам синоптиков, сегодня, 21 апреля, может выпасть еще 13 — 15 см снега, также ожидается дождь.