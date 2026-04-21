Генпрокуратура помогла семье участника СВО отремонтировать дом в Гвардейском районе

В Гвардейском районе семье участника СВО начали ремонтировать дом только после обращения в Генпрокуратуру РФ. Здание должны были привести в порядок еще в 2021 году. Но мер не принимали.
Как сообщает пресс-служба ведомства, с обращением выступила супруга военнослужащего. Выяснилось, что чиновники игнорировали жалобы жильцов на ненадлежащее состояние кровли одноэтажного многоквартирного дома. После обращения здание оперативно обследовали и быстренько включили в краткосрочный план капитального ремонта.
В итоге кровлю отремонтировали и сейчас занимаются фасадом дома. Работы — под прокурорским надзором.