Более 3 500 нижегородцев объединило региональное отделение ДОСААФ

Развитие военно-прикладных видов спорта и подготовку нижегородцев по массовым техническим профессиям обсудили в ходе встречи губернатора Глеба Никитина с председателем ДОСААФ России Денисом Добряковым. Об этом сообщил глава региона в своём канале в MAX. Стороны наметили пути повышения эффективности работы регионального отделения и определили направления, требующие поддержки со стороны областного правительства.