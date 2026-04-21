Более 3 500 нижегородцев объединило региональное отделение ДОСААФ

Развитие военно-прикладных видов спорта и подготовку нижегородцев по массовым техническим профессиям обсудили в ходе встречи губернатора Глеба Никитина с председателем ДОСААФ России Денисом Добряковым. Об этом сообщил глава региона в своём канале в MAX. Стороны наметили пути повышения эффективности работы регионального отделения и определили направления, требующие поддержки со стороны областного правительства.
На сегодняшний день нижегородское отделение ДОСААФ насчитывает более 3 500 участников. В течение прошлого года организация провела 35 крупных мероприятий, включая спортивные соревнования и патриотические акции. Особое внимание специалисты общества уделяют парашютной подготовке, обучению волонтеров навыкам тактической медицины, а также формированию и доставке гуманитарных грузов.
В рамках встречи было отмечено, что ДОСААФ играет ключевую роль в военно-патриотическом воспитании молодежи и подготовке кадров по военно-учетным специальностям. Усиление взаимодействия региональных властей и общества позволит расширить базу для технических видов спорта и создать новые возможности для обучения граждан востребованным профессиям.
