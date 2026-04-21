Нижегородский культурный десант выступил перед бойцами в зоне СВО

Нижегородские артисты побывали в зоне СВО: привезли гуманитарный груз и дали концерты для военнослужащих и пациентов госпиталя. Поездка прошла в рамках проекта «Актеры Нижнего — Донбассу» при поддержке Дома народного единства, сообщили в пресс-службе областного правительства.
В состав культурного десанта вошли председатель регионального отделения Союза театральных деятелей России Сергей Кабайло, бард Олег Новосельцев и певица Елена Малова. Они выступили в подразделениях отдельной разведбригады и танкового полка, где служат нижегородцы, а также в военном госпитале.
Артисты не только пели и общались с бойцами, но и передали необходимую помощь: оборудование для связи, радиостанции, противодроновые плащи, оргтехнику. Груз был собран на личные средства актеров и активистов профсоюза работников культуры.
По словам участников, такие встречи важны для обеих сторон — они помогают сохранить связь с домом и поддерживают боевой дух. Проект действует с 2023 года и объединяет гуманитарную помощь с живым человеческим участием.