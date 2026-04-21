Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородский культурный десант выступил перед бойцами в зоне СВО

Артисты привезли помощь и дали концерты в подразделениях и военном госпитале.

Источник: Комсомольская правда

Нижегородские артисты побывали в зоне СВО: привезли гуманитарный груз и дали концерты для военнослужащих и пациентов госпиталя. Поездка прошла в рамках проекта «Актеры Нижнего — Донбассу» при поддержке Дома народного единства, сообщили в пресс-службе областного правительства.

В состав культурного десанта вошли председатель регионального отделения Союза театральных деятелей России Сергей Кабайло, бард Олег Новосельцев и певица Елена Малова. Они выступили в подразделениях отдельной разведбригады и танкового полка, где служат нижегородцы, а также в военном госпитале.

Артисты привезли помощь и дали концерты в подразделениях и военном госпитале. Фото: Дом народного единства.

Артисты не только пели и общались с бойцами, но и передали необходимую помощь: оборудование для связи, радиостанции, противодроновые плащи, оргтехнику. Груз был собран на личные средства актеров и активистов профсоюза работников культуры.

По словам участников, такие встречи важны для обеих сторон — они помогают сохранить связь с домом и поддерживают боевой дух. Проект действует с 2023 года и объединяет гуманитарную помощь с живым человеческим участием.