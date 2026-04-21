Южный подъезд к орловскому Мценску отремонтирует подрядчик из Казани за 646 млн

Казанское ООО «Каздорстрой» выполнит капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Южный подъезд к городу Мценску» в Орловской области. Казенное учреждение «Орелгосзаказчик» в рамках конкурса подписало с компанией контракт за 646,3 млн при начальной цене 646,4 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Помимо «Каздорстроя», на торги заявлялись еще три участника, наименования которых не разглашаются. Они предлагали выполнить работы по начальной цене.
Протяженность реконструируемого участка составит почти 4 км. Проектом предусмотрено обновление дорожной одежды, ремонт искусственных сооружений, установка барьерных и металлических ограждений, монтаж освещения, дорожных знаков и сигнальных столбиков, а также нанесение разметки термопластиком. Старт работ намечен на 1 мая, завершение — на 23 ноября 2027 года.
По данным Rusprofile, ОАО «Каздорстрой» зарегистрировано в октябре 1993 года в Казани. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал — 693,5 тыс. руб. Генеральным директором является Александр Орехов. Учредители скрыты. Выручка общества в 2025 году составила 14 млрд, прибыль — 211 млн руб.
Финансирование осуществляется в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Инфраструктура для жизни», а также аналогичного регионального проекта в Орловской области.
На прошлой неделе ОАО «Каздорстрой» выиграло подряд на ремонт почти 10-километрового участка дороги в Орловской области за 320,2 млн руб.