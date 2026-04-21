Строящееся в Нижегородской области жилье распродано на 33%

По планам минстроя в 2026 году в Нижегородской области необходимо ввести 1,728 млн кв. м жилья, в том числе 596 тыс. кв. м — МКД, остальное — индивидуальные дома. Плановый объем строительства на год немного ниже итогов 2025 года, когда ввели 1,757 млн кв. м, в том числе — 622,6 тыс. кв. м в многоквартирных домах.