Появилось видео туристов из Красноярска перед поездкой на Мунку-Сардык

В распоряжении редакции krsk.aif.ru появилось видео туристов из Красноярска перед поездкой в Бурятию на гору Мунку-Сардык.
На видеозаписи красноярцы стоят около поезда и радостно сообщают оператору, что едут в бурятский посёлок Монды, а также на гору Мунку-Сардык.
Напомним, что группа из 15 человек прибыла в бурятский посёлок Монды и 18 апреля выдвинулась из базового лагеря к пику. Возвращение планировалось на 22 апреля.
Однако в ночь на 21 апреля несколько участников спустились к автомобильной трассе и оставили в придорожном кафе записку, в которой сообщили о трёх погибших товарищах. После этого они вернулись обратно к месту происшествия. Владелец кафе передал тревожное послание спасателям.
По предварительной информации, причиной смерти стало переохлаждение. Личности жертв в настоящий момент устанавливаются. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее смерть двух и более лиц.
Ранее мы сообщали, что восхождение на Мунку-Сардык обошлось погибшим туристам в 25 тысяч рублей.