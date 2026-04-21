Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появилось видео туристов из Красноярска перед поездкой на Мунку-Сардык

Трое красноярцев скончались от переохлаждения.

В распоряжении редакции krsk.aif.ru появилось видео туристов из Красноярска перед поездкой в Бурятию на гору Мунку-Сардык.

На видеозаписи красноярцы стоят около поезда и радостно сообщают оператору, что едут в бурятский посёлок Монды, а также на гору Мунку-Сардык.

Напомним, что группа из 15 человек прибыла в бурятский посёлок Монды и 18 апреля выдвинулась из базового лагеря к пику. Возвращение планировалось на 22 апреля.

Однако в ночь на 21 апреля несколько участников спустились к автомобильной трассе и оставили в придорожном кафе записку, в которой сообщили о трёх погибших товарищах. После этого они вернулись обратно к месту происшествия. Владелец кафе передал тревожное послание спасателям.

По предварительной информации, причиной смерти стало переохлаждение. Личности жертв в настоящий момент устанавливаются. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее смерть двух и более лиц.

Ранее мы сообщали, что восхождение на Мунку-Сардык обошлось погибшим туристам в 25 тысяч рублей.