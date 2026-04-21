В поселке Золотухино в Курской области благоустроят улицу Почтовую

Второй этап благоустройства улицы Почтовой стартовал в поселке Золотухино Курской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в местной администрации.
На участке от дома № 4 на улице Почтовой до пересечения с улицей Карла Маркса подрядчики уложат тротуарную плитку и установят новые бордюры. Рабочая группа будет ежедневно следить за качеством и сроками выполнения ремонта.
Напомним, в этом году в Курской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отремонтируют около 42 км автодорог. Самым масштабным объектом станет участок трассы Курск — Борисоглебск — Касторное — граница Липецкой области протяженностью 17,9 км.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.