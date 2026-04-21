Новый маршрут по аэродоставке мелкогабаритных грузов будет тестироваться в Нижнем Новгороде с 22 апреля. Испытания пройдут в рамках действующего в регионе Экспериментального правового режима (ЭПР), который позволяет тестировать инновационные технологии в различных условиях.
Аэрокурьер будет курсировать между точками на улицах Костина и Коминтерна.
Все полеты в рамках ЭПР являются плановыми и выполняются в строгом соответствии с установленными нормативами безопасности.
Обращаем внимание, что все борта аэрокурьеров оборудованы аэронавигационным оборудованием и парашютной системой, а также огнями безопасности, которые будут видны жителям с земли.
Напомним, внедрение беспилотных технологий в гражданские сферы — одна из основных задач национального проекта «Беспилотные авиационные системы».