Проект гостиницы на Александровской набережной в Городце прошел экспертизу

Проект строительства гостиницы на Александровской набережной в Городце прошел повторную экспертизу. Об этом сообщается на портале ЕГРЗ.
Проект прошел негосударственную экспертизу. Застройщиком выступит нижегородская компания «Приволжский центр международных инвестиций» (входит в группу ННДК).
Напомним, что на Александровской набережной планируют построить отель на 102 номера, в котором 30% выделят под семейные апартаменты. Этот же застройщик займется возведением гостиничного комплекса на 232 номера на Ковалихинской улице в центре Нижнего Новгорода. Общий объем инвестиций в строительство двух объектов составит порядка 5 млрд рублей, а завершить строительство планируется в 2027 — 2028 годах.
В Городце четырехзвездочная гостиница будет работать под брендом Cosmos Hotels. Там возведут рекреационную, развлекательную и бизнес инфраструктуру для гостей. В здании отеля появятся два ресторана, фитнес- и SPA центры, конференц-зал на 150 человек и переговорные комнаты, детская игровая комната и детский клуб.
