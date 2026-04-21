Турист не понимает, как трое красноярцев могли замёрзнуть в Бурятии

Путешественник, прошедший тот же маршрут неделей ранее, что и погибшие в Бурятии, уверяет: условия не были экстремальными, а тропа — простой.
«Даже не знаю, из-за чего там могла произойти трагедия. Я ходил по той же тропе неделей ранее, замерзал, надевал вторую куртку. В данный момент не так холодно, потому что уже не зима. Ветер холодный, но это терпимо. Не знаю, как люди могли замерзнуть. Тем более, мой маршрут был очень большой — от самого моста и до горы. И мы нормально дошли. Там невозможно заблудиться — не такой сложный маршрут», — рассказал турист по имени Стас.
Напомним, трое туристов из Красноярска насмерть замерзли в горах Бурятии при восхождении на пик Мунку-Сардык. Группа из 15 человек прибыла в поселок Монды 18 апреля, вышла из базового лагеря и направилась к вершине через реки Белый Иркут и Мугувек. Вернуться планировали к полудню 22 апреля, однако трое участников погибли. СК по Республике Бурятия проводит доследственную проверку.
Прокуратура региона сообщила, что группа была зарегистрирована в МЧС. Надзорное ведомство контролирует ход и результаты процессуальной проверки.
Альпинист Владислав Лачкарёв считает, что причина трагедии — человеческий фактор: вероятно, группа отправилась без профессионального гида, переоценив свои силы.