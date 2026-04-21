В Нижнем Новгороде водитель сбил курьера и напал на него

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода водитель легкового автомобиля сбил курьера на электровелосипеде, после чего напал на него.

По данным трудовой инспекции, в итоге 19-летний курьер был вынужден обратиться в больницу. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Трудовая инспекция выясняет обстоятельства случившегося и ждет медицинское заключение о степени тяжести полученных травм. Также в инспекции ждут извещение о несчастном случае на производстве от компании, на которую работает курьер. При наличии оснований будут приняты меры инспекторского реагирования.