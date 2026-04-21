Жительница Канска избила свою соседку из-за березы

В Красноярском крае две женщины подрались из-за растущей на границе их участков березы.

Источник: Комсомольская правда

В Канске две женщины подрались из-за растущей на границе их участков березы. Как рассказали в Объединенной пресс-службе судов Красноярского края, конфликт между соседками вспыхнул в октябре 2025 года: обе считали, что дерево растет на чужой территории, и скидывали опавшие листья на придомовые территории друг к другу.

В какой-то момент у одной из горожанок, видимо, не выдержали нервы — она ударила соседку в левый глаз, по щеке, а также разодрала кожу ногтями.

Пострадавшая указала в иске, что после атаки ее мучают тремор головы и ухудшилась память. Кроме того, она стала бояться оставаться дома одна и выходить на улицу.

Нападавшую оштрафовали на пять тысяч рублей за побои. Также ей придется выплатить пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 15 тысяч рублей, судебные расходы в 24 тысячи и четыре тысячи материального ущерба.

