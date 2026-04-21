С 1 мая в Калининградской области изменится расписание поездов к морю

С 1 мая в Калининградской области изменится расписание пригородных поездов. Нововведения связаны с переходом на летний режим работы. Об этом сообщили на странице регионального министерства инфраструктуры «ВКонтакте».
Изменения коснутся приморских направлений. С 1 мая назначат 43 дополнительных поезда в Зеленоградск, Светлогорск и Балтийск. В летний период будут курсировать:
34 состава до Зеленоградска по рабочим дням, по выходным и праздничным — 48; 39 поездов до Светлогорска по рабочим дням, по выходным и праздничным — 38.
Кроме того, назначат дополнительные рельсобусы до Балтийска. Время отправления от Южного вокзала — в 8:10, 9:48, 11:30 и 13:05, а обратно — в 9:51, 13:10, 14:30, 16:20 и 19:05.
Всю актуальную информацию о расписании поездов пригородного сообщения можно узнать на сайте АО «КППК», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».