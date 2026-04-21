Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С 1 мая в Калининградской области изменится расписание поездов к морю

Нововведения связаны с переходом на летний режим работы.

С 1 мая в Калининградской области изменится расписание пригородных поездов. Нововведения связаны с переходом на летний режим работы. Об этом сообщили на странице регионального министерства инфраструктуры «ВКонтакте».

Изменения коснутся приморских направлений. С 1 мая назначат 43 дополнительных поезда в Зеленоградск, Светлогорск и Балтийск. В летний период будут курсировать:

34 состава до Зеленоградска по рабочим дням, по выходным и праздничным — 48; 39 поездов до Светлогорска по рабочим дням, по выходным и праздничным — 38.

Кроме того, назначат дополнительные рельсобусы до Балтийска. Время отправления от Южного вокзала — в 8:10, 9:48, 11:30 и 13:05, а обратно — в 9:51, 13:10, 14:30, 16:20 и 19:05.

Всю актуальную информацию о расписании поездов пригородного сообщения можно узнать на сайте АО «КППК», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».