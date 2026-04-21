В Волгоградской области откроют 3 детских культурно-просветительских центра

Еще один детский центр готовится к открытию в Волгоградском областном центре народного творчества. Там будут организованы творческие площадки, объединяющие традиции, творчество и современные технологии. Главными задачами центра будут интеграция народной культуры и цифровых форматов. Третий культурно-просветительский центр для детей откроют в Камышинском краеведческом музее. В настоящее время проводятся закупка нового оборудования и подготовка площадок для организации культурного досуга юных посетителей и их родителей.