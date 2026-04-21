В Волгоградской области откроют 3 детских культурно-просветительских центра

Три детских культурно-просветительских центра заработают до конца года в Волгоградской области, сообщили в региональном центре информационного и материально-технического обеспечения. Работы по организации новых центров ведутся в ходе реализации нацпроекта «Семья».
Так, «Дом Глич» планируют открыть в музее-заповеднике «Старая Сарепта». Это будет уникальное музейное пространство, позволяющее детям совместно с родителями глубже погружаться в историю, искусство, науку и творчество края. На базе центра будут проводить мастер-классы, интерактивные программы, праздники, фестивали и другие мероприятия.
Еще один детский центр готовится к открытию в Волгоградском областном центре народного творчества. Там будут организованы творческие площадки, объединяющие традиции, творчество и современные технологии. Главными задачами центра будут интеграция народной культуры и цифровых форматов. Третий культурно-просветительский центр для детей откроют в Камышинском краеведческом музее. В настоящее время проводятся закупка нового оборудования и подготовка площадок для организации культурного досуга юных посетителей и их родителей.
Напомним, в 2025 году в результате конкурсного отбора музей-заповедник «Старая Сарепта», Камышинский краеведческий музей и Волгоградский областной центр народного творчества вошли в число победителей всероссийского конкурса на выявление лучших практик и получили федеральную финансовую поддержку для реализации проекта.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.