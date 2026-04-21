В Воронежской области обновят участок дороги к санаторию имени Цюрупы

«Эта дорога востребована практически ежедневно, потому что она ведет к санаторию имени Цюрупы и к детским лагерям отдыха — в первую очередь к “Ракете”, а также по направлению к “Золотому колосу”. Здесь запланированы восстановление основания дороги, устройство новых слоев асфальтобетонного покрытия, замена барьерного ограждения и укрепление обочин», — рассказал ведущий специалист-эксперт «Дорожного агентства» Артемий Калашников.