В Воронежской области обновят участок дороги к санаторию имени Цюрупы

Участок дороги М-4 «Дон» — санаторий имени Цюрупы — Владимировка — М-4 «Дон» протяженностью 4 км отремонтируют в Лискинском муниципальном районе Воронежской области в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве дорожной деятельности.
На объекте уложат выравнивающий и верхний слой асфальтобетонного покрытия, заменят барьерные ограждения и укрепят обочины.
«Эта дорога востребована практически ежедневно, потому что она ведет к санаторию имени Цюрупы и к детским лагерям отдыха — в первую очередь к “Ракете”, а также по направлению к “Золотому колосу”. Здесь запланированы восстановление основания дороги, устройство новых слоев асфальтобетонного покрытия, замена барьерного ограждения и укрепление обочин», — рассказал ведущий специалист-эксперт «Дорожного агентства» Артемий Калашников.
Напомним, в 2025 году были обновлены 7,5 км дороги М-4 «Дон» — санаторий имени Цюрупы — Владимировка — М-4 «Дон» в Лискинском и Бобровском муниципальных районах.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.