Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронежской области обновят участок дороги к санаторию имени Цюрупы

Эта трасса востребована практически ежедневно.

Участок дороги М-4 «Дон» — санаторий имени Цюрупы — Владимировка — М-4 «Дон» протяженностью 4 км отремонтируют в Лискинском муниципальном районе Воронежской области в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве дорожной деятельности.

На объекте уложат выравнивающий и верхний слой асфальтобетонного покрытия, заменят барьерные ограждения и укрепят обочины.

«Эта дорога востребована практически ежедневно, потому что она ведет к санаторию имени Цюрупы и к детским лагерям отдыха — в первую очередь к “Ракете”, а также по направлению к “Золотому колосу”. Здесь запланированы восстановление основания дороги, устройство новых слоев асфальтобетонного покрытия, замена барьерного ограждения и укрепление обочин», — рассказал ведущий специалист-эксперт «Дорожного агентства» Артемий Калашников.

Напомним, в 2025 году были обновлены 7,5 км дороги М-4 «Дон» — санаторий имени Цюрупы — Владимировка — М-4 «Дон» в Лискинском и Бобровском муниципальных районах.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.