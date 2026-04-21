Пермский край присоединится к федеральному проекту «Театральный поезд»

В Перми 20 и 21 июня будет находиться на стоянке «Театральный поезд», состоящий из восемнадцати тематически расписанных вагонов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Пермского края.
Поезд прибудет в Пермь в рамках торжеств, проводимых в этом году в честь 150-летия Союза театральных деятелей. Проект «Театральный поезд» пройдет по маршрутам Владивосток — Москва и Севастополь — Москва. 30 июня оба состава одновременно прибудут на Киевский вокзал в Москве.
Из Владивостока до столицы состав будет идти пятьдесят дней с 23 остановками, одна из которых запланирована в Перми. За два дня стоянки пройдут спектакли театров из Екатеринбурга, Челябинска и Каменска-Уральского.
Кроме того, для зрителей будут организованы различные культурные мероприятия, мастер-классы и творческие встречи с представителями мира искусства. На перронах откроются буфеты. После стоянки в Перми местные театральные коллективы присоединятся к проекту и продолжат маршрут, выступая в других городах страны.
Проект «Театральный поезд» — это уникальный и один из крупнейших в современной истории России культурно-просветительский театральный проект-путешествие театров через всю страну с миссией культурного единения регионов и демонстрации богатства отечественного сценического искусства жителям отдаленных уголков страны. Проект объединит 160 театров-участников, 280 постановок, более пяти тысяч артистов из сорока субъектов РФ.
В каждом городе-остановке пройдут театральные фестивали. Зрителям представят лучшие региональные спектакли разных жанров: драма, опера, балет, кукольный театр.