Эксперты назвали основные правила финансовой грамотности для пенсионеров Дона

Многие из пенсионеров, которых в Ростовской области больше миллиона, сейчас активно осваивают цифровые сервисы. Сюда входят как общение с родными, так и оплата покупок или получение социальных выплат. При этом тысячи жителей Дона уже выбрали безналичный способ зачисления пенсий. Эксперты Сбера дали советы по организации личного бюджета и обеспечению безопасности сбережений.
Елена Руфова, заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка. Фото: Глеб Садов.
— Мы видим, что все больше клиентов старшего возраста интересуются не только удобством сервисов, но и тем, как сохранить и приумножить свои сбережения. Наша задача — не просто предложить инструмент для зачисления пенсии, а помочь людям выстроить понятную финансовую повседневность: от контроля за списаниями до защиты от мошенников, — отметила заместитель управляющего Ростовского отделения Сбербанка Елена Руфова.
Традиционно люди старшего поколения привыкли к получению различных выплат на почте, что связано с очередями в кассу. Или они привязаны к определенному времени визита почтальона, что не совсем удобно, если нужно уйти в гости или уехать на дачу. Скорректировать эти сложности поможет перевод пенсии на банковский счет. Тогда денежные средства будут поступать по графику Социального фонда. При этом нужно подключить уведомления и регулярно проверять историю операций, чтобы вовремя заметить любые подозрительные списания.
Другим советом является планирование бюджета и создание «подушки безопасности». Для этого можно часть пенсии сразу откладывать в качестве сбережений. При этом банковские вклады и накопительные счета помогают защитить сбережения от обесценивания и дисциплинируют процесс накопления, а также позволяют получить дополнительный доход.
Сейчас оплата жилищно-коммунальных услуг стала гораздо более простой и удобной. Провести оплату можно без дополнительных комиссий через приложение (по QR-коду из квитанции) или в офисе банка. Система автоматически распознает льготную категорию плательщика. Это поможет сэкономить несколько сотен рублей в месяц. Эксперты рекомендуют проверять реквизиты платежей и сохранять подтверждения операций при использовании онлайн-сервисов.
Использование безналичных расчетов практически по всем параметрам надежнее наличных: пенсия не потеряется и не выпадет из кармана. Даже, если пластик утерян, достаточно заблокировать его через приложение или по телефону и заказать перевыпуск. Но всегда есть риск попасть под воздействие мошенников.
Эксперты советуют запомнить три «никогда»:
— Никому не называйте PIN-код, трехзначный код на обороте карты и пароли из СМС;
— Не переходите по ссылкам из подозрительных сообщений;
— Не переводите деньги на «безопасные счета» — это уловка злоумышленников.
Помните, что сотрудники банка никогда не запрашивают эти данные по телефону. При любом сомнительном звонке кладите трубку и перезванивайте в банк по официальному номеру, указанному на самой карте.