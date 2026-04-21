Эксперты назвали основные правила финансовой грамотности для пенсионеров Дона

Традиционно люди старшего поколения привыкли к получению различных выплат на почте, что связано с очередями в кассу. Или они привязаны к определенному времени визита почтальона, что не совсем удобно, если нужно уйти в гости или уехать на дачу. Скорректировать эти сложности поможет перевод пенсии на банковский счет. Тогда денежные средства будут поступать по графику Социального фонда. При этом нужно подключить уведомления и регулярно проверять историю операций, чтобы вовремя заметить любые подозрительные списания.