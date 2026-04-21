Какие вопросы подготовили историки в 2026 году для «Диктанта Победы» и как к нему подготовиться

Масштабная международная акция «Диктант Победы» охватывает все регионы России и множество стран по всему миру. Проверить свои знания о Великой Отечественной войне можно онлайн и очно — в школах, библиотеках, парках, музеях, на передовой, на полярных станциях и даже в космосе — на МКС. Когда состоится «Диктант Победы — 2026», как принять в нем участие, какие вопросы организаторы приготовили в этот раз — в материале «Газеты.Ru».
Когда пройдет «Диктант Победы» в 2026 году.
Каждый год «Диктант Победы» пишут в разные даты, но всегда — накануне 9 мая.
В 2025 году диктант проходил 25 апреля. В этом году он состоится раньше.
Что такое «Диктант Победы».
«Диктант Победы» — это масштабная международная акция в виде теста на знание истории, ключевых событий и героев Великой Отечественной войны. Впервые она прошла в 2019 году. В тот раз в мероприятии приняли участие более 150 тыс. человек из 24 стран ближнего и дальнего зарубежья.
Акция имела большой успех и вызвала интерес у людей по всему миру. Поэтому организаторы решили сделать ее ежегодной. За это время аудитория проекта выросла в 18 раз.
Традиционно организаторами мероприятия выступают Всероссийская политическая партия «Единая Россия», Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество при содействии Минпросвещения России и другие организации.
В 2025 году число участников превысило 2,75 миллиона человек, «Диктант Победы» написали люди из 97 стран мира, рассказал «Газете.Ru» научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.
«Надеемся, что в этом году будет еще больше участников из разных стран. Потому что у всех здравомыслящих людей по всему миру Россия вызывает огромный интерес. А если вызывает интерес страна, естественно, вызывает интерес и ее история», — отметил Михаил Мягков.
Какие вопросы в «Диктанте Победы — 2026».
Каждый год при составлении вопросов для «Диктанта Победы» организаторы делают новые акценты на событиях 1941−1945 годов. В этот раз в вопросах диктанта найдут отражение предстоящие 85-летие начала Великой Отечественной войны и 130-летие со дня рождения маршала Победы Георгия Жукова.
Российское военно-историческое общество постоянно участвует в подготовке вопросов для «Диктанта Победы», отметил Михаил Мягков.
В 2026 году вопросы коснутся следующих тем:
~Боевые действия~
«Это очень обширный блок вопросов, который затрагивает подготовку ко Второй мировой войне, роль союзников СССР, сражения. И, конечно, сравнение этих сражений с теми битвами, которые происходили на советско-германском фронте», — пояснил научный директор Российского военно-исторического общества.
Чтобы понять важность этого блока вопросов, Михаил Мягков предлагает сравнить нашу битву за Сталинград 1942−1943 года со сражениями за рубежом. Красная Армия потеряла в ходе Сталинградской битвы 1 млн 100 тыс. человек. Вражеские войска — это не только немцы, которые рвались к Сталинграду, но и итальянцы, румыны, венгры, хорваты — потеряли 1,5 млн человек.
«А вот если мы возьмем сражение при Эль-Аламейне в конце 1942 года, когда англичане противостояли немцам и итальянцам, потери англичан составили 13 тысяч человек. Немцы и итальянцы потеряли около 50 тыс. человек. Или битва за тихоокеанский атолл Мидуэй, когда американский флот столкнулся с японским. Американский флот потерял 1 авианосец и 300 человек, а японцы — 4 авианосца и 3 тыс. человек. Эти потери несопоставимы с нашими. А ведь сегодня в западной историографии, в школьных учебниках западных стран именно сражение при Эль-Аламейне и битва за Мидуэй считаются решающими, поворотными пунктами Второй мировой войны», — подчеркнул Михаил Мягков.
~Ленд-лиз~
Будут в «Диктанте Победы» в 2026 году и вопросы на тему ленд-лиза.
«Сегодня западная историография утверждает, что, якобы, Красная Армия без ленд-лиза не смогла бы победить. Но мы даем объективную картину. В учебниках по истории России и всеобщей истории для 10 класса под редакцией Мединского, Торкунова и Чубарьяна изучают реальное положение дел. Ленд-лиз имел важное, но отнюдь не решающее значение. Мы победили в войне благодаря Красной Армии и своему собственному оружию», — отметил Михаил Мягков.
~Театр военных действий~
Еще один важный блок вопросов «Диктанта Победы» касается театра военных действий. По словам представителя РВИО, западные историки недооценивают роль Китая, который связывал огромные японские силы в годы войны.
«Китай был нашим союзником. Важно знать исторические аспекты, касающиеся этой страны и ее роли во Второй мировой войне», — считает научный директор Российского военно-исторического общества.
~Вопросы на тему дипломатии~
Кроме того, в «Диктанте Победы» будут затронуты многие аспекты, связанные с международной деятельностью дипломатов союзных стран, а также с конференциями, происходившими в годы войны, и ролью республик Советского Союза.
Как принять участие в «Диктанте Победы — 2026».
В 2026 году принять участие в «Диктанте Победы» можно онлайн и очно.
Онлайн.
В день проведения акции на сайте диктантпобеды.рф появится возможность пройти тест, который будет доступен как на английском, так и на русском языках.
Очно.
Можно пройти тестирование на одной из очных площадок в своем регионе или дистанционно. По всему миру будет действовать 35 тысяч площадок. Подробная информация о локациях доступна на сайте организаторов.
Чтобы выбрать удобную площадку:
* зарегистрируйтесь на сайте;
Как подготовиться к «Диктанту Победы — 2026».
Чтобы подготовиться к «Диктанту Победы», Михаил Мягков советует заглянуть на интернет-площадки Российского военно-исторического общества — сайт РВИО и портал «История.рф».
«Там размещено огромное количество материалов, связанных с Великой Отечественной войной: статьи, документы, и ролики. Есть короткие ролики и более расширенные», — пояснил эксперт.
На сайте «Диктанта Победы» доступны тренировочные тесты на русском, английском и китайском языках. Для их прохождения нужно предварительно зарегистрироваться на портале.
Возрастных ограничений для прохождения тестирования нет.