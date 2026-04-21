Накануне 80-летия области директора калининградских школ и детсадов обсудили важные аспекты воспитания — Кропоткин

Речь шла о передаче знаний об истории семьи, города и страны.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде состоялась встреча главы администрации Елены Дятловой, председателя комитета по образованию Татьяны Петуховой и представителей городских школ и детских садов. Об этом «Клопс» сообщил председатель Законодательного Собрания Андрей Кропоткин, тоже участвовавший в обсуждении вопросов.

«Поговорили о подготовке к 80-летию Калининградской области. Отдельно остановились на теме патриотического воспитания: речь шла о важности передачи детям знаний об истории семьи, города и страны, а также о формировании ценностей и уважения к прошлому», — сказал Кропоткин.

Руководители учреждений задали вопросы и обсудили актуальные задачи. Участникам вручили книгу Андрея Кропоткина «Калининград. Россия» на память о юбилейном событии.

