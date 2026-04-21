Екатеринбургский ТЮЗ выступит с гастролями в Нижнем Новгороде

«Спектакль — это всегда прямой диалог со зрителем, а гастроли — это диалог не только между театрами, тем более. Что у нас сближений гораздо больше, чем архитектура театров. Ваш создан в 1928 году, у нас тоже была попытка создать театр в 1928 году, но в итоге он был создан на два года позже, — в 1930. Нас многое связывает и зрители смогут убедиться в этом, если в ближайшие четыре дня придут на гастроли и познакомятся с нашим театром. Для любого театра гастроли — это экзамен. Экзамен на профпригодность, на то, насколько мы состоятельны и интересны другому зрителю. И мы привезли к вам лучшие спектакли. На “Чучело” у нас зрители записываются в лист ожиданий. То есть мы не успеваем выложить этот спектакль в афишу, а на него билетов уже нет. И зрители обижаются, даже пишут жалобы!» — поделился директор театра. Сергей Радченко добавил, что в Нижний Новгород приехала большая гастрольная команда — 65 человек. Три фуры с декорациями в ночи пробивались через снегопад. И понадобился трактор, чтобы завезти 50 тонн груза на территорию ТЮЗа.