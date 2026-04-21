Екатеринбургский ТЮЗ выступит с гастролями в Нижнем Новгороде

Екатеринбургский ТЮЗ выступит с гастролями на сцене Нижегородского театр юного зрителя.
За четыре дня гастролей зрители увидят спектакли «Чучело» (12+), «Ромео и Джульетта» (16+) «Цветик — семицветик» (6+) и «Мой Мюнхгаузен» (6+). А нижегородские артисты в дни этих обменных гастролей представят в Екатеринбурге спектакль-номинант на премию «Золотая маска» в категории «Лучший спектакль для детей» «Баранкин, будь человеком!» (6+), обновлённую версию одного из хитов театра — спектакль «Летучий корабль» (6+), постановку «Метель, шинель в портфель» по повестям Александра Пушкина и Николая Гоголя (12+) и «Обыкновенное чудо» (12+).
Такие масштабные гастроли стали возможны благодаря федеральному проекту «Большие гастроли», снова и снова открывающему зрителям возможность познакомиться с театральным творчеством разных городов.
«Я уверена, что постановки, которые привезли к нам, обязательно вызовут интерес у нижегородского зрителя. Театры по всей стране прекрасно знают, насколько отзывчива и внимательна нижегородская публика. Эта слава пошла по всей России, и театры хотят приезжать в Нижний Новгород, хотят показывать свои постановки нашему зрителю и получать его тепло в ответ. И я уверена, что екатеринбургский зритель примет наши постановки», — отметила заместитель министра культуры Нижегородской области Ирина Вагина, представляя приезд гостей на конференции в НОИЦ.
Екатеринбургский ТЮЗ не был в Нижнем Новгороде 36 лет, и этот визит оба театра рассматривают как символ возрождения давних дружеских связей и залог будущего сотрудничества. Тем более, что их многое связывает. Они не только почти ровесники, но и сегодняшние здания театров построены по похожим проектам, созданным архитектором Ириной Заславской. Иногда театры даже называют близнецами-братьями. Поэтому размеры сцены позволяют на гастролях показать спектакли именно в том виде, в каком они идут в родных театрах, а это очень редкая возможность.
Объединяет театры и то, что многие известные режиссёры ставили спектакли в обоих ТЮЗах, и репертуар театры формируют по сходим принципам, стремясь создавать спектакли для зрителей всех возрастов и сочетая классику и современную драматургию. Как выбирали спектакли, которые Нижегородский ТЮЗ привезет в Екатеринбург, рассказала директор театра Инна Ванькина.
«Наш “Баранкин, будь человеком” номинирован в этом году на “Золотую маску”, и как же его не показать? “Летучий корабль” — это бестселлер, который сам себя продает одним названием. А так как мы недавно сделали ребрендинг этого спектакля и поменяли состав, молодежь даже его ни разу не играла на выездах, то нам показалось, что можно этим спектаклем порадовать и удивить. “Обыкновенное чудо” — это наш любимый спектакль. Сколько в нём юмора, сколько трогательности. И этот спектакль на все возраста. Его можно смотреть и подростку, и человеку зрелому, и каждый для себя в этом спектакле найдет то, что откликается в его сердце. А потом, в этом году у нас юбилей Шварца. И, конечно же, спектакль по его пьесе в этом году должен был стать нашей визитной карточкой», — поделилась директор театра.
О том, что ждет нижегородских зрителей, рассказал директор Екатеринбургского ТЮЗа Сергей Радченко.
«Спектакль — это всегда прямой диалог со зрителем, а гастроли — это диалог не только между театрами, тем более. Что у нас сближений гораздо больше, чем архитектура театров. Ваш создан в 1928 году, у нас тоже была попытка создать театр в 1928 году, но в итоге он был создан на два года позже, — в 1930. Нас многое связывает и зрители смогут убедиться в этом, если в ближайшие четыре дня придут на гастроли и познакомятся с нашим театром. Для любого театра гастроли — это экзамен. Экзамен на профпригодность, на то, насколько мы состоятельны и интересны другому зрителю. И мы привезли к вам лучшие спектакли. На “Чучело” у нас зрители записываются в лист ожиданий. То есть мы не успеваем выложить этот спектакль в афишу, а на него билетов уже нет. И зрители обижаются, даже пишут жалобы!» — поделился директор театра. Сергей Радченко добавил, что в Нижний Новгород приехала большая гастрольная команда — 65 человек. Три фуры с декорациями в ночи пробивались через снегопад. И понадобился трактор, чтобы завезти 50 тонн груза на территорию ТЮЗа.
В двух гастрольных спектаклях занята корифей театра, Народная артистка РСФСР Любовь Ворожцова. В «Чучеле» она играет повзрослевшую Елену Бессольцеву, от лица которой зрители и узнают знаменитую жестокую и в то же время невероятно трогательную историю, написанную Владимиром Железниковым. А в спектакле «Мой Мюнхгаузен» актриса предстает в образе старой собаки Матильды. Обладательница бесчисленного количества театральных премий, в 76 лет актриса не считает зазорным играть собаку в детском спектакле, и это — настоящий пример служения искусству и блестящий урок профессионального мастерства для актеров.
Директор театра рассказал, что спектакль «Чучело» стал бенефисом на юбилее актрисы. Им и начнутся гастроли в Нижнем Новгороде.
«Эта история современна всегда, она очень актуальна в последнее время. Такие истории постоянно появляются на страницах прессы, и мне кажется, что это личная история каждого, — уверен Сергей Радченко. — Если вы вспомните себя в школьные годы, вы в любом случае были либо невольным свидетелем, либо принимали оказывались в схожей ситуации. Для нас это личные истории, рассказанные артистами. Поэтому и получился чрезвычайно честный и искренний спектакль».
Участник конференции, актёр нижегородского ТЮЗа Игорь Авров, рассказал, что 50 лет назад на сцене нижегородского ТЮЗа шел спектакль «Бойкот» по повести Железникова «Чучело».
«Тот спектакль я смотрел школьником, ещё до того, как вышел фильм. Главную роль в спектакле играла Марина Чернова и я помню, какой это был шок — эта история для школьника. Но это была возможность в этой истории разобраться, разобраться в своем отношении к происходящему», — отметил артист.
Сам он завтра, 22 апреля, поедет в Екатеринбург и сыграет роль Короля в «Обыкновенном чуде», высоко оцененную зрителями и критиками.