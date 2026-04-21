В Подмосковье проверяют видео с бросанием ножа в живот ребенка

Прокуратура начала проверку после публикации в соцсетях видео из деревни Жаворонки Одинцовского округа Подмосковья, где мужчина бросает нож в живот подростка «якобы в целях физической подготовки», сообщили в пресс-службе ведомства.
Ролик появился в одном из местных чатов. На кадрах мужчина бросает нож с большой высоты в живот лежащего на полу ребенка. «Отличнику девять лет, уже начинаем практики», — сказал автор видео.
«В ходе проверки, проведение которой поручено Одинцовской городской прокуратуре, будет дана правовая оценка действиям законного представителя несовершеннолетних и при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.
Также проверку ведет полиция Подмосковья. Правоохранители обнаружили видео с этим эпизодом, но официальных заявлений от потерпевших не поступало. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
