В Тюменской области приступили к противопожарному обустройству лесов

Работы по противопожарному обустройству лесов начались в Тюменской области в соответствии с задачами нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в региональном департаменте лесного комплекса.
В лесничествах области, где почва достаточно прогрелась для обработки плугом, специалисты приступили к прокладке минерализованных полос. Так, работы начались в Сорокинском филиале Тюменской авиабазы. В этом сезоне там предстоит проложить 200 км новых и обновить более 403 км существующих полос.
Противопожарные минерализованные полосы создают барьер на пути огня, помогают остановить распространение пожара и оперативно его ликвидировать. Такие работы ежегодно проводятся во всех лесничествах области и являются важной частью системы защиты лесов и населенных пунктов. Всего в 2026 году в области запланировано обустройство более 6,5 тыс. км таких полос и прочистка свыше 13 тыс. км ранее созданных полос.
Напомним, что мероприятия по противопожарному обустройству лесов также включают в себя строительство и ремонт лесных дорог, эксплуатацию подъездов к источникам противопожарного водоснабжения, установку аншлагов и шлагбаумов на въездах в леса и обустройство мест отдыха для граждан.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.