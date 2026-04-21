В Тюменской области приступили к противопожарному обустройству лесов

Противопожарные минерализованные полосы создают барьер на пути огня, помогают остановить распространение пожара и оперативно его ликвидировать. Такие работы ежегодно проводятся во всех лесничествах области и являются важной частью системы защиты лесов и населенных пунктов. Всего в 2026 году в области запланировано обустройство более 6,5 тыс. км таких полос и прочистка свыше 13 тыс. км ранее созданных полос.