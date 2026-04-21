У Виштынецкого озера волонтеры собрали мусор

В национальном парке «Виштынецкий» впервые провели субботник в рамках ежегодного «Марша парков». Как сообщает пресс-служба нацпарка, волонтеры собрали и вывезли мусор, найденный на парковке вблизи озера Виштынецкого и у Оленьего моста в поселке Радужное.