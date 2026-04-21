В Ростовской области начали разработку плана развития дорог для новых ЖК

В Ростовской области приступили к разработе плана развития дорог, необходимых для новых строящихся ЖК в Аксайском районе. Этот вопрос обсуждался на совещании под руководством заместителя губернатора — министра транспорта региона Алены Беликовой.
Говорили о жилых комплексах вблизи трассы М4 «Дон» и въезда в Ростов-на-Дону. Сейчас прорабатываются варианты организации дорожного движения, а также строительства развязок и проездов, которые будут внедрятся в план развития дорог, ранее разработанный Институтом градостроительства. Пока специалисты сверяют данные и вносят корректировки.
План дорожного развития поможет избежать в будущем серьезных заторов в местах массовой застройки.
— Нам уже сейчас необходимо активно заниматься проектированием, чтобы новые жилые комплексы в Аксайском районе не столкнулись с транспортными проблемами, — подчеркнула Алена Беликова.
