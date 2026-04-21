В Ростовской области начали разработку плана развития дорог для новых ЖК

Донской минтранс прорабатывает варианты развития дорог для новых ЖК в Аксайском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области приступили к разработе плана развития дорог, необходимых для новых строящихся ЖК в Аксайском районе. Этот вопрос обсуждался на совещании под руководством заместителя губернатора — министра транспорта региона Алены Беликовой.

Говорили о жилых комплексах вблизи трассы М4 «Дон» и въезда в Ростов-на-Дону. Сейчас прорабатываются варианты организации дорожного движения, а также строительства развязок и проездов, которые будут внедрятся в план развития дорог, ранее разработанный Институтом градостроительства. Пока специалисты сверяют данные и вносят корректировки.

План дорожного развития поможет избежать в будущем серьезных заторов в местах массовой застройки.

— Нам уже сейчас необходимо активно заниматься проектированием, чтобы новые жилые комплексы в Аксайском районе не столкнулись с транспортными проблемами, — подчеркнула Алена Беликова.

