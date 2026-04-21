Российские астрономы заявили о заметном усилении солнечной активности

Усиление солнечной активности зарегистрировали ученые Института солнечной астрономии ИКИ РАН (XRAS) утром 20 апреля. На поверхности нашей «домашней» звезды в последние две недели было затишье, без каких-либо выбросов вещества. Но сегодня ученые увидели, как на южном и северном полюсах Солнца произошел одновременный выброс протуберанцев.
«Это всегда впечатляет, когда видишь, как две солнечные области, разделённые расстоянием около 2 миллионов километров, каким-то загадочным образом синхронизируют друг с другом активность с точностью едва ли не до минут. Одновременно фоновый уровень рентгеновского излучения подскочил примерно в 2 раза, вернувшись на уровень “C”, с которого он ушёл вниз ещё в первых числах апреля», — говорится в сообщении XRAS.
Причины выброса пока непонятны — они обычно происходят из областей, которые заранее дают понять ученым о росте солнечной активности. В течение ближайших суток астрономы смогут дать пояснения — стоит ждать очередной магнитной бури на Земле или нет.