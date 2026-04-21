Российские астрономы заявили о заметном усилении солнечной активности

На звезде, где последние две недели было затишье, произошло сразу два выброса плазмы.

Усиление солнечной активности зарегистрировали ученые Института солнечной астрономии ИКИ РАН (XRAS) утром 20 апреля. На поверхности нашей «домашней» звезды в последние две недели было затишье, без каких-либо выбросов вещества. Но сегодня ученые увидели, как на южном и северном полюсах Солнца произошел одновременный выброс протуберанцев.

«Это всегда впечатляет, когда видишь, как две солнечные области, разделённые расстоянием около 2 миллионов километров, каким-то загадочным образом синхронизируют друг с другом активность с точностью едва ли не до минут. Одновременно фоновый уровень рентгеновского излучения подскочил примерно в 2 раза, вернувшись на уровень “C”, с которого он ушёл вниз ещё в первых числах апреля», — говорится в сообщении XRAS.

Причины выброса пока непонятны — они обычно происходят из областей, которые заранее дают понять ученым о росте солнечной активности. В течение ближайших суток астрономы смогут дать пояснения — стоит ждать очередной магнитной бури на Земле или нет.