С начала года жители Ростовской области получили выплаты по страхованию жизни и здоровья в Сбере на 183 млн рублей

«Для нас финансовая защита заёмщиков — это не просто дополнительная опция в договоре, а реальная поддержка в трудной жизненной ситуации. Только за первый квартал текущего года жители Ростовской области получили от нашей страховой компании 183 миллиона рублей. За этими цифрами — 1 000 конкретных семей, которые смогли избежать долговой ямы в трудный период. Важно, что механизм работает быстро и для разных целей. На погашение потребительских кредитов и кредитных карт мы направили 82 миллиона рублей. Это 928 страховых случаев, связанных со здоровьем и жизнью. Яркий пример: ростовчанин получил травму и оформил больничный, после чего подал заявку на страховую выплату в приложении — и буквально через несколько минут 244 тысячи рублей уже поступили на его счёт. Полученные средства он направил на погашение потребительского кредита. Это реальная подушка безопасности, которая срабатывает мгновенно, когда она нужна больше всего».