Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге осенью состоится международный строительный форум

Программа включает обширную деловую часть и выставку.

Источник: Национальные проекты России

Международный форум и выставка 100+ TechnoBuild пройдет с 29 сентября по 2 октября в Екатеринбурге в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Темой мероприятия станет «Дом будущего», сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

«Результаты прошлого года задают высокую планку. Форум посетили более 35 тысяч участников, прибыли 72 делегации. Отмечу высокий уровень организации, насыщенную деловую программу и практическую значимость итогов обсуждений. Благодарю организаторов выставочной части. Были представлены решения, которые формируют будущее отрасли: от архитектуры и градостроительства, образцов высотных и жилых комплексов до современной строительной и специальной техники российских и зарубежных производителей», — отметил первый заместитель министра строительства и ЖКХ России Александра Ломакина на заседании оргкомитета форума.

Концепция проведения 100+ TechnoBuild традиционно включает обширную деловую программу и выставочную экспозицию. Форумная часть состоится в конгресс-центре и включит в себя более 200 секций. Параллельно будет работать выставка до 15 залов. В торжественной программе запланировано вручение премии 100+ Awards.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.