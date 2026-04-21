Путин рассказал о программе благоустройства городских территорий

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Программа благоустройства городских территорий будет продлена, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин во вторник проводит встречу с представителями муниципального сообщества РФ на площадке Всероссийской муниципальной премии «Служение». Ранее глава государства принял участие в церемонии награждения победителей и лауреатов.
«Программа с 2021 года, по-моему, развивается, развивается активно и обустройство территорий, оно востребовано. И что важно, уже мы каждый год об этом говорим, не лишним будет и сейчас повторить, граждане напрямую принимают активное участие в определении целей и объектов реновации. Чрезвычайно важная вещь, обязательно будет эта работа продолжена», — сказал Путин в ходе встречи.